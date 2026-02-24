Aggiornamento GPS e domanda delle 150 preferenze | è obbligatoria? Quali sanzioni in caso di rinuncia? Pillole di Question Time

Nel question time del lunedì 16 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sonia Cannas, docente esperta, è stata affrontata una questione relativa agli adempimenti successivi all’aggiornamento delle GPS. Il focus è stato posto sull’obbligatorietà della domanda delle 150 preferenze e sulle eventuali sanzioni in caso di mancata presa di servizio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026: pubblicata l’Ordinanza, ecco i requisiti e come fare domandaIl Ministero dell'istruzione ha pubblicato l'Ordinanza Ministeriale che regola l'aggiornamento delle Graduatorie GPS per le supplenze valide per il biennio 2026 - 2028. Ecco il testo dell'OM in pdf da ... ticonsiglio.com

Gps 2026, aggiornamento graduatorie per supplenze scuola: come fare domandaLa finestra per la presentazione dell’istanza di aggiornamento, conferma o nuovo inserimento si apre oggi, 23 febbraio 2026, alle ore 12. La scadenza è fissata per il 16 marzo 2026 alle ore 23:59. tg24.sky.it

GPS 2026: laureandi iscritti al percorso 60 CFU possono inserirsi con riserva in prima fascia. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/gps-2026-laureandi-iscritti-al-percorso-60-cfu-possono-inserirsi-con-riserva-in-prima-fascia-pillole-di-question - facebook.com facebook

