GPS 2026 | chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A 8 Pillole di Question Time

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’esperto Giuseppe Semeraro, si è parlato delle modalità di iscrizione in seconda fascia delle graduatorie per il sostegno. La discussione ha riguardato le procedure e i requisiti necessari per chi desidera inserirsi in questa categoria, senza entrare in analisi o approfondimenti sulle motivazioni dietro le regole.

Nel question time del 24 febbraio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle graduatorie per il sostegno. L’attenzione si è concentrata sulle modalità di inserimento nella seconda fascia riservata ai docenti con tre annualità di servizio senza titolo di specializzazione. L'articolo GPS 2026: chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A8. Pillole di Question Time. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Assunzioni da GPS prima fascia sostegno confermate anche per il 2026/27. Pillole di Question TimeNel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stata discussa una...

GPS 2026, quanti punti per il concorso. Differenza tra prima e seconda fascia. Pillole di Question TimeNel question time del 5 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Sara Cannas, docente esperta, è stato affrontato...

Tutti gli aggiornamenti su Pillole di Question.

Temi più discussi: GPS 2026, ordinanza pubblicata: chi può presentare domanda?; GPS 2026-28: data domande, ordinanza, scheda e titoli di accesso; Gps 2026, ordinanza pubblicata: chi può fare domanda?; GPS 2026: chi non è ancora iscritto al corso abilitante o sostegno potrà iscriversi con riserva in prima fascia.

Ordinanza GPS 2026/2028 in arrivo: Come fare domanda e chi può iscriversiVenerdì 20 febbraio 2026, il Ministro dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati di categoria per comunicare non solo ai contenuti dell’O.M. relativa alle GPS ma anche alle modalità di funz ... tecnicadellascuola.it

Gps 2026-2028, come si compila la domanda: video tutorial per infanzia, primaria, secondaria, Itp e sostegnoL’ordinanza che regola le Gps è stata finalmente pubblicata. Da adesso sarà possibile inviare la domanda: la finestra temporale è dalle ore 12.00 del 23 febbraio alle 23.59 del 16 marzo.I video tutori ... tecnicadellascuola.it

Carta del docente, non serve fare domanda. L’accredito avverrà per tutti nella stessa data. Pillole di Question Time. https://www.orizzontescuola.it/carta-del-docente-non-serve-fare-domanda-laccredito-avverra-per-tutti-nella-stessa-data-pillole-di-question-time - facebook.com facebook