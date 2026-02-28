GPS 2026 | chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A 8 Pillole di Question Time

Da orizzontescuola.it 28 feb 2026

Durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’esperto Giuseppe Semeraro, si è parlato delle modalità di iscrizione in seconda fascia delle graduatorie per il sostegno. La discussione ha riguardato le procedure e i requisiti necessari per chi desidera inserirsi in questa categoria, senza entrare in analisi o approfondimenti sulle motivazioni dietro le regole.

Nel question time del 24 febbraio su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica, è stata affrontata una questione relativa alle graduatorie per il sostegno. L’attenzione si è concentrata sulle modalità di inserimento nella seconda fascia riservata ai docenti con tre annualità di servizio senza titolo di specializzazione. L'articolo GPS 2026: chi può iscriversi in seconda fascia sostegno TAB A8. Pillole di Question Time. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

