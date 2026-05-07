L’accusa della Casa Bianca | Immigrazione di massa in Europa è incubatore di terrorismo

La Casa Bianca ha pubblicato una nuova strategia anti-terrorismo in cui afferma che l’Europa rappresenta un’area di incubazione di minacce terroristiche. Nell’ambito di questa comunicazione, l’amministrazione statunitense ha indicato che l’immigrazione di massa nel continente europeo favorisce l’insorgere di attività terroristiche. La dichiarazione si inserisce in un quadro più ampio di discussioni sulle politiche migratorie e sulla sicurezza internazionale.

(Adnkronos) – L'amministrazione Trump accusa l'Europa di essere "un incubatore" di minacce terroristiche provocate dall'immigrazione di massa nella nuova strategia anti-terrorismo presentata dalla Casa Bianca. Nel documento di 16 pagine, sviluppato dal coordinatore anti-terrorsimo Sebastian Gorka, un alleato di ferro di Donald Trump, si punta anche il dito contro "estremisti violenti di sinistra", compresi presunti. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Amministrazione Trump: ‘Europa incubatore di terrorismo ed estremisti di sinistra’L’amministrazione Trump torna ad attaccare l’Europa, definendola un “incubatore di minacce terroristiche” ed “estremisti di sinistra” Le parole sono... USA: l’Europa è un incubatore di minacce e bersaglio dei terroristi? Cosa scoprirai Quali nuove categorie di terroristi minacciano ora la sicurezza europea? Come influiscono i flussi migratori sulla capacità di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spari cena Trump, Allen accusato per tentato omicidio del presidente; Spari a Trump, sicurezza sotto accusa per l'attentato a Washington: Qui nessun controllo; Allen accusato formalmente: Ha tentato di assassinare Trump; Attentato a Trump, incriminato Allen: è accusato del tentato omicidio del presidente. L'accusa della Casa Bianca: Immigrazione di massa in Europa, è incubatore di terrorismoLa nuova strategia dell'amministrazione Usa, che punta il dito contro contro 'estremisti violenti sinistra' e ideologia transgender ... adnkronos.com Dentro la Casa Bianca: tra segreti, schiavitù e la nuova sala da ballo - Focus.itDalle fondamenta costruite dagli schiavi alla demolizione dell'Ala Est voluta da Trump: due secoli di trasformazioni, incendi e ricostruzioni della Casa Bianca. focus.it Oggi l’incontro per parlare di temi esteri e dopo le critiche della Casa Bianca. Domani il vertice con la premier e Tajani - facebook.com facebook Il piano #ProjectFreedom, avviato lunedì dalla Casa Bianca, è stato temporaneamente sospeso. Lo ha annunciato #Trump con un post su Truth, facendo nuovamente marcia indietro su un’iniziativa tanto ambiziosa quanto difficile da realizzare. E mentre lo sto x.com