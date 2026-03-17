VIDEO Benevento Vigorito spegne le candeline al timone giallorosso | storia di un’emozione lunga 20 anni

Dal 17 marzo 2006, Oreste Vigorito è alla guida del Benevento, diventando una presenza costante nel mondo giallorosso. In questi vent'anni ha gestito la società e preso decisioni che hanno segnato il percorso del club, accompagnando la squadra nel suo cammino tra successi e sfide. La sua presenza al timone ha rappresentato un punto di riferimento per tifosi e addetti ai lavori.

Tempo di lettura: 3 minuti 20 anni sono un pezzo di vita importante e dal 17 marzo 2006 Oreste Vigorito ha deciso di trascorrere un tempo così lunga al timone giallorosso regalando ai tifosi gioie impensabili fino ad allora. Riavvolgendo il nastro, il Benevento era nelle mani all’epoca di Older Tescari, un imprenditore del tessile biellese che aveva rilevato il club dopo il Lodo Petrucci successivo al fallimento, ma la sua esperienza nel Sannio non andò come si sperava. La svolta a questa impasse avvenne nella sede della Provincia dove Oreste e il compianto Ciro alla presenza del presidente dell’epoca Carmine Nardone manifestarono la loro intenzione di rilevare la società pronunciando una frase rimasta celebre: “Se vogliamo acquistare il Benevento mettiamoci una mano davanti a gli occhi, i conti li faremo dopo”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Benevento, Vigorito spegne le candeline al timone giallorosso: storia di un’emozione lunga 20 anni Articoli correlati Il Comeper spegne le candeline: ventidue anni di "Comitato Mesagne per la ricerca"MESAGNE - Il 10 gennaio ricorre il 22° anniversario del Comeper – Comitato Mesagne per la picerca, organismo di volontariato (Odv) fondato il 10... Leggi anche: Lega Pro girone C 20esima giornata Benevento vs Crotone lunedi stadio Vigorito ore 20:30