El Diablo spegne le candeline | la serata speciale al Just Me

El Diablo, il noto ex ciclista Claudio Chiappucci, ha festeggiato il suo compleanno con una serata speciale al locale Just Me di Milano. Durante l’evento, Chiappucci ha condiviso alcuni dei suoi progetti futuri, parlando di possibili coinvolgimenti nel mondo dello sport e della televisione. La festa ha visto la partecipazione di amici e appassionati, che hanno brindato insieme al campione.

Claudio Chiappucci, per tutti "El Diablo", è stato uno dei ciclisti italiani più amati: protagonista tra il 1985 e il 1998, famoso per il suo stile aggressivo e le imprese in salita, ha conquistato anche la Milano-Sanremo nel 1991. Il giorno 11 marzo festeggia il compleanno con gli amici al Just Me di Milano, elegante e vivace club di tendenza nel cuore della città, con un party organizzato dal pr Anthony Russo. Claudio, l'11 marzo festeggi il compleanno al Just Me di Milano con una festa organizzata dal pr Anthony Russo. Cosa puoi anticiparci? «È una festa di dopo-compleanno per stare con gli amici. Il compleanno vero l'ho festeggiate in famiglia, come è giusto che sia.