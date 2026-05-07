L’abisso che separa la tragedia ucraina dalla farsa veneziana

In un articolo recente, si affronta la distanza tra la grave crisi ucraina e le manifestazioni veneziane considerate da alcuni come una rappresentazione farsesca. La narrazione critica si concentra su una figura pubblica che si definisce come un “fascista libertario”, proteggendosi dietro comportamenti astuti e ripetuti, con un atteggiamento deferente. Il testo sottolinea come tali atteggiamenti siano percepiti come una posa artificiale o ipocrita.

Ci mancava solo la posa da “fascista libertario”, protetto dalla furbesca, reiterata e deferente citazione del capo dello stato, prontamente rivoltata in motto para-dannunziano dal presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che ieri ha virilmente scandito: «Andare avanti, avere audacia, sviluppare e realizzare in libertà i vostri progetti: questo, mi raccomando, è il presidente della Repubblica». E subito dopo: «Sergio Mattarella, il capo dello stato, cui dobbiamo riconoscenza e rispetto, ha detto chiaramente ai David di Donatello qual è il mandato del lavoro artistico-culturale: libertà e audacia. Ho visto scorrere un titolo nelle all-news: “Siate liberi e audaci”.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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