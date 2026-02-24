La guerra in Ucraina e l' abisso nichilista

La guerra in Ucraina causa un senso di vuoto e smarrimento tra le persone, amplificato dalla confusione tra ciò che è reale e ciò che non lo è. La violenza e le distruzioni spingono molti a mettere in discussione valori e certezze, creando un vuoto esistenziale. In un contesto così difficile, si accentua il senso di smarrimento e di perdita di punti di riferimento. La situazione rimane complessa e difficile da decifrare.

Per Trump come per Putin non esiste confine tra reale e irreale, bene e male, vita e morte. Questa assenza si scatena sugli ucraini, che invece il confine lo conoscono Se non c’è confine tra reale e irreale, bene e male, vita e morte, allora nulla ha senso e ci troviamo di fronte a un abisso nichilista. La rivoluzione, scrive Hannah Arendt, è “inestricabilmente legata all’idea che il corso della storia ricomincia improvvisamente da capo”. L’atto rivoluzionario supera un confine, mettendo in moto ciò che sembrava impossibile. Questa è stata l’esperienza del Maidan, la rivoluzione ucraina del 2013-2014. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Guerra Ucraina, Sasso (Futuro Nazionale): "Invio armi aiuta solo Zelensky, prolungando la guerra" – Il videoIl senatore di Futuro Nazionale, Sasso, torna a criticare l’invio di armi in Ucraina.

Ucraina, Putin: "Non siamo stati noi a iniziare la guerra nel 2022, ma l'Ucraina sostenuta dall'Occidente"Vladimir Putin lancia un messaggio chiaro, sostenendo che la responsabilità della guerra in Ucraina non sarebbe della Russia, ma dell'Ucraina sostenuta dall'Occidente.

Guerra in Ucraina, le cifre impressionanti (e inesorabili) dopo quattro anni di conflitto aperto tra Kyiv e MoscaA quattro anni dall'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, il numero dei soldati morti in battaglia continua a crescere. I documenti parlano di 2 milioni di vittime nei prossimi mesi ... wired.it

Guerra Ucraina, raid russi da Odessa a Zaporizhzhia: tre morti e diversi feriti. Zelensky: Putin ha iniziato terza guerra mondialeAlmeno tre persone sono morte e numerose sono rimaste ferite in seguito ad un attacco aereo con droni e missili condotto dalla Russia sull'Ucraina. A riferirlo sono le autorità ... ilmessaggero.it

