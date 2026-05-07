Il 9 maggio si terrà a Cascina Cuccagna la prima tavolata di quartiere organizzata da “La Zuppa di Milano”. Il progetto, avviato con una campagna di crowdfunding civico il 10 aprile 2026, mira a raccogliere 29.900 euro. A questa cifra si aggiungeranno altri 29.900 euro provenienti dal Comune di Milano, destinati alla produzione di tre.

Il crowdfunding civico è partito il 10 aprile 2026. L'obiettivo è raccogliere 29.900 euro, ai quali se ne aggiungeranno altrettanti dal Comune di Milano, per produrre 3.000 zuppe da distribuire entro la fine del 2026. È il progetto "La Zuppa di Milano" che sabato 9 maggio in occasione della festa di compleanno della Cascina Cuccagna propone una degustazione aperta a tutta la città, ad offerta libera, i cui proventi vengono donati a sostegno del progetto. L'appuntamento è dalle 18 alle 22 con “ Tavolata di quartiere per La Zuppa di Milano - Prima degustazione collettiva”, a cura dell'Associazione Consorzio Cantiere Cascina Cuccagna, Piattiny, Recup e Fondazione Progetto Mirasole Food Policy.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “La Zuppa di Milano”, prima tavolata di quartiere il 9 maggio in Cascina Cuccagna

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