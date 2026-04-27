Musica e parole martedì 28 aprile alla Cascina Cuccagna di Milano con Tosca. Nell'ambito della rassegna ‘Il rito del jazz’, l'artista romana intervistata da Peter Gomez, presenterà il suo nuovo album Feminae, appena uscito in Cd e in vinile (dal 22 maggio anche in streaming su tutte le piattaforme digitali). Organizzata dall’ associazione culturale Musicamorfosi, un posto a Milano e Cascina Cuccagna con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano. La formula è la stessa degli altri appuntamenti con doppio set alle ore 19.30 e 21.30. Cantante e 'ricercatrice musicale' da sempre affascinata dalle musiche del mondo, Premio Tenc o alla carriera nel 2025 per il suo contributo significativo alla canzone d’autore mondiale, Tosca torna con un disco che parla di femminilità, intesa come simbolo di pace, accoglienza, nutrimento.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tosca presenta in esclusiva il nuovo album ‘Feminae’ alla Cascina Cuccagna di Milano

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