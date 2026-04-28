il rito del jazz | tosca presenta in esclusiva il nuovo album feminae martedì 28 aprile alla cascina cuccagna di milano

Martedì 28 aprile, alla Cascina Cuccagna di Milano, si terrà un evento musicale inserito nella rassegna Il rito del jazz, organizzata dall’associazione Musicamorfosi con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano. Durante la serata sarà presentato in esclusiva il nuovo album Feminae di Tosca. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla musica jazz e si inserisce nel calendario degli appuntamenti culturali della Cascina Cuccagna.

MILANO – Nelll’ambito della rassegna Il rito del jazz, organizzata alla Cascina Cuccagna di Milano dall’associazione culturale Musicamorfosi, un posto a Milano e Cascina Cuccagna con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano, martedì 28 aprile è in programma un evento speciale tra musica.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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