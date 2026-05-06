Nella puntata del 6 maggio de La Volta Buona si è ripercorso un tema che ha suscitato molte discussioni di recente. Tra i momenti più discussi, la valutazione di Al Bano e Romina, giudicati con un voto basso, e l'omaggio a Lucianina Littizzetto, premiata con il massimo dei voti. La trasmissione ha analizzato vari aspetti delle esibizioni e degli eventi più commentati di questa settimana.

La puntata odierna de La Volta Buona si è aperta tornando su un argomento che sta tenendo banco in questi ultimi giorni. Parliamo del botta e risposta tra Al Bano e Romina Power, su cui sono intervenute anche Loredana Lecciso e Jasmine Carrisi, collegata col salotto di Caterina Balivo. La conduttrice è stata durissima contro gli “sciacalli” che tentano di approfittare del dolore di due genitori dopo la scomparsa della figlia Ylenia, anche a distanza di tre decenni. Spazio anche al buonumore, con il professor Garattini e i suoi segreti di longevità e con la mitica Lucianina Littizzetto, in libreria col suo nuovo romanzo. Le “aberranti segnalazioni” su Ylenia Carrisi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 6 maggio: Al Bano e Romina, un “pugno nell’anima” (5), mitica Lucianina Littizzetto (10)

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