La Volta Buona pagelle 5 maggio | la figlia di Loredana contro Romina 7 il dramma di Corinne 8

Nella puntata di oggi di La Volta Buona si è parlato della controversia tra Romina Power e Al Bano Carrisi, con la figlia di Loredana che ha preso posizione contro Romina. Sono stati inoltre commentati i recenti eventi che hanno coinvolto Corinne, che ha ottenuto un punteggio di 8. La discussione si è concentrata sui vari aspetti delle vicende familiari e legali legate ai protagonisti.

A La Volta Buona si torna a discutere della recente querelle che vede protagonisti Al Bano Carrisi e Romina Power. Le ultime interviste televisive degli ex coniugi hanno scatenato un acceso dibattito, alimentando un confronto serrato anche sui social. La conduttrice Caterina Balivo ne approfitta per commentare la faccenda insieme a Jasmine Carrisi, presenza ormai abituale nel programma del pomeriggio di Rai 1. Un confronto che riporta al centro dell’attenzione una delle storie più seguite e chiacchierate dello spettacolo italiano. Nel corso della puntata non mancano altri momenti significativi. Tra questi, il racconto del figlio di Corinne Clery, che ha rischiato la vita, suscitando forte emozione in studio.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 5 maggio: la figlia di Loredana contro Romina (7), il dramma di Corinne (8) Notizie correlate La Volta Buona, pagelle 2 aprile: la richiesta del figlio di Caterina Balivo (8), Corinne Clery punge (8)Giovedì pomeriggio all’insegna della cronaca rosa, tra tradimenti, confessioni a cuore aperto e parentesi musicali a La Volta Buona. La Volta Buona, pagelle del 10 aprile: il lutto e l’umanità di Claudio Lauretta (10), Corinne Cléry, l’ex fidanzato risponde alle accuse (6)Caterina Balivo torna nel pomeriggio di Rai 1 con un nuovo appuntamento de La Volta Buona. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Volta Buona, pagelle del 4 maggio: la lettera di Al Bano (5), il dolore di Ambra Orfei (7); La Volta Buona, pagelle del 29 aprile: la battaglia delle diete (4), le difficoltà di Rossella Erra (7); Nino Frassica replica a Valeria Marini: il video e il precedente che cambia tutto; La Volta Buona, pagelle del 28 aprile: Eva Grimaldi racconta il calvario della chirurgia (8), Carlo ricorda il nonno Bud Spencer (9). La Volta Buona, pagelle del 4 maggio: la lettera di Al Bano (5), il dolore di Ambra Orfei (7)Le sofferenze sentimentali nel mondo Vip sono tante: Caterina Balivo ha analizzato il complesso divorzio di Al Bano e Romina e non solo ... dilei.it La Volta Buona, pagelle del 27 aprile: Al Bano sogna nuovi duetti (7), Mary Segneri svela gli abiti delle damigelle (8)A La Volta Buona, Caterina accoglie Al Bano, che svela i suoi duetti dei sogni, e tratta il tema della differenza d’età in amore: le pagelle ... dilei.it Con questo video si conclude la storia d amore di Anna e Leonardo. Interpretazione splendida anche questa volta. Buona visione da parte di Rosella Tosi - facebook.com facebook