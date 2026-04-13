È stato annunciato che i The Wailers si esibiranno all’edizione 2026 del Festival Carpino in Folk. La band, nota per aver collaborato con Bob Marley, parteciperà all’evento previsto per il prossimo anno. La loro presenza è stata comunicata dagli organizzatori attraverso i canali ufficiali del festival. La manifestazione si terrà nel Comune indicato e rappresenta una delle tappe principali del calendario musicale della regione.

La band di Bob Marley festeggia i 50 anni dell’album Rastaman Vibation:unica tappa nel Sud Italia del tour celebrativo, concerto il 9 agosto Sarà uno degli eventi più attesi dell’estate 2026 quello che vedrà protagonisti i The Wailers, tra le band reggae più celebri al mondo, sul palco del Festival Carpino in Folk. L’appuntamento è fissato per domenica 9 agosto 2026, alle ore 21.30, nella suggestiva Piazza del Popolo di Carpino, capitale indiscussa della musica popolare del Gargano. Il concerto sarà a ingresso gratuito e rappresenterà l’unica data nel Sud Italia del tour celebrativo. La storica formazione giamaicana festeggia i 50 anni di Rastaman Vibration, iconico album del 1976 firmato da Bob Marley & The Wailers, che ha contribuito a portare il reggae sulla scena internazionale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - E’ ufficiale: The Wailers all’edizione 2026 del Festival Carpino in Folk

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