Chi comanda sul Gargano | nomi e ruoli dei criminali che terrorizzano la ' Montagna del Sole'

Il gruppo dei ‘Montanari’, guidato dai Li Bergolis-Miucci, controlla ancora il Gargano. La loro presenza si fa sentire con intimidazioni e attività illecite nella zona. Le forze dell’ordine hanno accumulato prove di traffici e minacce che rafforzano il loro potere sul territorio. Sul promontorio, le tensioni tra le famiglie criminali si intensificano, creando un clima di insicurezza tra i residenti. La lotta per il controllo del territorio continua, mentre le autorità cercano di intervenire. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.