Chi comanda sul Gargano | nomi e ruoli dei criminali che terrorizzano la ' Montagna del Sole'
Il gruppo dei ‘Montanari’, guidato dai Li Bergolis-Miucci, controlla ancora il Gargano. La loro presenza si fa sentire con intimidazioni e attività illecite nella zona. Le forze dell’ordine hanno accumulato prove di traffici e minacce che rafforzano il loro potere sul territorio. Sul promontorio, le tensioni tra le famiglie criminali si intensificano, creando un clima di insicurezza tra i residenti. La lotta per il controllo del territorio continua, mentre le autorità cercano di intervenire. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.
La mappa del potere criminale sul Gargano: gli affari sporchi, la guerra tra clan e il loro stato di salute dopo le rivelazioni dei collaboratori di giustizia Chi domina la scena criminale sul Promontorio del Gargano. I nomi di boss e affiliati. L'egemonia dei Montanari e la resilienza dei Romito. La mappa del potere da Monte Sant'Angelo ad Apricena, da Mattinata a San Nicandro Garganico, da Manfredonia a San Marco in Lamis, da Vieste a Rignano Garganico. Chi comanda la Montagna del Sole .🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Chi comanda oggi a Foggia: nomi, ruoli e business delle cosche che inquinano l'economia legale
Leggi anche: Traffico di cocaina, il business milionario che partiva da Foggia: i nomi e i ruoli dei 17 soggetti arrestati e condannatiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chi comanda sul Gargano: nomi e ruoli dei criminali che terrorizzano la 'Montagna del Sole' - FoggiaToday.
#Napoli- "Tu sai chi comanda a Ponticelli" e chiede pizzo da 50mila euro. Un 37enne arrestato dai carabinieri #Cronaca #Pizzo #Comanda #Ponticelli #Carabinieri #Arrestato #Estorsione #NanoTV - facebook.com facebook
Il gatto Larry compie 15 anni di servizio, ecco chi comanda davvero a Downing Street @fulviocerutti @LaStampa x.com