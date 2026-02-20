Chi comanda sul Gargano | nomi e ruoli dei criminali che terrorizzano la ' Montagna del Sole'

Da foggiatoday.it 20 feb 2026

Il gruppo dei ‘Montanari’, guidato dai Li Bergolis-Miucci, controlla ancora il Gargano. La loro presenza si fa sentire con intimidazioni e attività illecite nella zona. Le forze dell’ordine hanno accumulato prove di traffici e minacce che rafforzano il loro potere sul territorio. Sul promontorio, le tensioni tra le famiglie criminali si intensificano, creando un clima di insicurezza tra i residenti. La lotta per il controllo del territorio continua, mentre le autorità cercano di intervenire. La situazione resta sotto stretto monitoraggio.

La mappa del potere criminale sul Gargano: gli affari sporchi, la guerra tra clan e il loro stato di salute dopo le rivelazioni dei collaboratori di giustizia Chi domina la scena criminale sul Promontorio del Gargano. I nomi di boss e affiliati. L'egemonia dei Montanari e la resilienza dei Romito. La mappa del potere da Monte Sant'Angelo ad Apricena, da Mattinata a San Nicandro Garganico, da Manfredonia a San Marco in Lamis, da Vieste a Rignano Garganico. Chi comanda la Montagna del Sole .🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

