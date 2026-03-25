La Valtur Brindisi espugna Cento | successo fuori casa all' ultimo canestro

Nella partita tra Valtur Brindisi e Cento, l'incontro si è concluso con una vittoria della squadra ospite grazie a un tiro da tre punti realizzato da Zach Copeland a sette secondi dalla fine. La vittoria ha permesso alla Valtur Brindisi di pareggiare in classifica Pesaro e di superare la Fortitudo Bologna, che aveva vinto lo scontro diretto.

Il canestro da tre punti a sette secondi dalla fine di Zach Copeland regala una vittoria fondamentale alla Valtur Brindisi che raggiunge in classifica Pesaro al pari della Fortitudo Bologna, vincitrice nello scontro diretto del turno infrasettimanale. Vittoria sofferta e raggiunto all'ultimo istante per i biancoazzurri che combattono e non si scrollano di dosso tutta la resistenza di una coriacea Cento pronta a soffiare dalle mani la posta in palio alla Baltur Arena. Decisiva la fiammata della guardia americana, top scorer del match a quota 21 punti con 813 al tiro. La squadra di casa tocca la doppia cifra di vantaggio (27-17) ma la reazione Valtur arriva puntuale e tempestiva ribaltando completamente l'inerzia con un super break di 0-13 per il 32-38 al 18'. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - La Valtur Brindisi espugna Cento: successo fuori casa all'ultimo canestro Articoli correlati Leggi anche: Valtur Brindisi: parola d’ordine “fuori gli artigli” per vincere a Forlì Furgone rubato della Valtur New Basket Brindisi, così un poliziotto fuori servizio ha risolto il casoFurgone rubato della Valtur New Basket Brindisi recuperato e restituito ai giovani atleti: è questo il risultato di un intervento della Polizia di... Altri aggiornamenti su Valtur Brindisi Temi più discussi: BM ON A2 / Il recap degli anticipi: Brindisi vince lo scontro diretto con Rieti, Pesaro rimane in vetta - di Matteo Parma; Valtur Brindisi: partita di cartello per cercare di raddoppiare il vantaggio sul Rieti; PESARO VINCE ANCORA,BRINDISI INSEGUE, COLPO FORTITUDO; Brindisi-Rieti: info utili sulla viabilità in prossimità del PalaPentassuglia. La Valtur Brindisi espugna Cento: successo fuori casa all'ultimo canestroIl tiro da tre punti a sette secondi dalla fine di Zach Copeland regala una vittoria fondamentale. Raggiunta in classifica Pesaro al pari della Fortitudo Bologna, vincitrice nello scontro diretto del ... brindisireport.it Valtur, Bucchi Affrontiamo settimana impegnativa lontano da BrindisiDa martedì mattina a domenica mattina la Valtur Brindisi affronta una doppia e impegnativa trasferta consecutiva. Il calendario la porta prima a Cento mercoledì 25 marzo e poi a ... pianetabasket.com Prima tappa della doppia trasferta: stasera la Valtur Brindisi di scena a Cento nel turno infrasettimanale Da martedì mattina a domenica mattina, una lunga e impegnativa doppia trasferta consecutiva ai nastri di partenza per la Valtur Brindisi attesa dal doppio c - facebook.com facebook Valtur Brindisi (@ValturBrindisi) on X x.com