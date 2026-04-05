Semifinali playoff scudetto Verona si prendere gara-1 | Civitanova sconfitta 3-0

Nel primo turno delle semifinali dei playoff scudetto, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria netta contro la squadra ospite con un punteggio di 3-0. La squadra di Civitanova, che ha iniziato la partita con un buon ritmo, ha poi perso fiducia e ha subito il sorpasso. La gara si è conclusa con un risultato favorevole ai padroni di casa, che ora guidano la serie.

Verona inizia col piede giusto in Gara 1 e liquida col massimo scarto una Civitanova che parte meglio ma poi si scioglie, viene zavorrata dai tanti errori (29) e da un servizio raramente efficace. Spartiacque della gara il primo parziale: condotto sempre dalla Lube ma vinto poi in rimonta dalla Rana. La squadra di Soli ha mostrato un attacco (62%) e un servizio (9 ace) che sono stati nettamente superiori agli avversari: Darlan e Keita i punti di riferimento su cui si è appoggiato un lineare Christenson. Civitanova si consola con Nikolov top scorer, troppo poco però per allungare la partita. Rana che deve fare a meno di Cortesia e si schiera con Christenson-Darlan, Keita-Mozic, Zingel-Vitelli, Staforini libero mentre la Lube risponde con Boninfante-Nikolov, Bottolo-Loeppky, D’herr-Gargiulo e Balaso libero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Semifinali playoff scudetto, Verona si prendere gara-1: Civitanova sconfitta 3-0 Semifinali playoff scudetto, Verona si prendere gara-1: CivitanovaVerona inizia col piede giusto in Gara 1 e liquida col massimo scarto una Civitanova che parte meglio ma poi si scioglie, viene zavorrata dai tanti... Volley, Civitanova espugna Trento: Nikolov imperiale, scintille nei playoff scudetto. Verona in vantaggioSono incominciati i playoff scudetto di volley maschile, pomeriggio riservato a due gara-1 dei quarti di finale (serie al meglio delle cinque... Temi più discussi: Semifinali playoff di pallavolo maschile: calendario, programma, orari e dove vedere gara 1 · Superlega 2025/2026; Tabellone semifinali scudetto volley maschile: Perugia-Piacenza, Verona-Civitanova. Calendario playoff, orario, tv; Superlega, Playoff Scudetto: ecco le date delle semifinali, si giocherà ogni tre giorni; Gara 1, Perugia avversaria dei biancorossi in Semifinale Scudetto. Verona schianta Civitanova: scatto nella semifinale scudetto, Keita e Souza scatenatiVerona ha sconfitto Civitanova per 3-0 (34-32; 25-21; 25-21) nella gara-1 della semifinale scudetto di volley maschile, portandosi così in vantaggio nella ... oasport.it Tabellone semifinali scudetto volley maschile: Perugia-Piacenza, Verona-Civitanova. Calendario playoff, orario, tvSi è delineato il tabellone delle semifinali scudetto di volley maschile: Perugia-Piacenza e Verona-Civitanova, le serie saranno al meglio delle cinque ... oasport.it Doppia vittoria casalinga in gara-1 delle semifinali di National League: il Davos infligge allo Zurigo il primo ko dei playoff grazie a un gol di Knak a 3' dal termine, il Friborgo supera il Ginevra con un grande assolo di Bertschy facebook La @REYER1872 si aggiudica il primo atto delle Semifinali Playoff di Techfind Serie A1 superando di misura Roseto al termine di una bellissima sfida #LBFLIVE x.com