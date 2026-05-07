Negli ultimi tempi si registrano numerosi episodi di violenza all’interno delle scuole, coinvolgendo sia studenti che insegnanti. I casi di risse tra studenti sono in aumento e spesso scaturiscono da incomprensioni o da una competitività eccessiva tra i giovani. La situazione evidenzia una crescita della frequenza di questi comportamenti aggressivi, che si verificano con maggiore frequenza rispetto a qualche anno fa.

Ad oggi la violenza a scuola è molto ricorrente, sia tra gli studenti che verso i professori. Tra gli studenti la violenza non è rara: i casi di risse sono in aumento e molte iniziano a causa di incomprensioni o per competitività eccessiva. Nonostante l’intervento dei professori, i casi non accennano a diminuire; non si tratta solo di bullismo, ma anche di vere e proprie minacce verso i compagni e gli insegnanti. Questo porta a disagi nel venire a scuola, ansia, difficoltà di concentrazione e, nei casi più gravi, all’abbandono del percorso scolastico a causa dei traumi. Questi comportamenti violenti possono derivare da problemi in famiglia, problemi comportamentali o dal fatto che i ragazzi vedono la violenza sui social e pensano sia la normalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La violenza a scuola, un fenomeno in crescita

Vent’anni di Kore, cresce l’impegno contro la violenza di genere

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