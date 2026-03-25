Violenza a scuola | coltelli aggressioni ai professori e genitori aggressori Il fenomeno che preoccupa il personale scolastico
Negli ultimi anni, le statistiche ministeriali evidenziano un aumento delle aggressioni fisiche nei contesti scolastici, con episodi che coinvolgono studenti minorenni e, in alcuni casi, anche genitori. Le violenze si manifestano attraverso l’uso di coltelli, aggressioni ai docenti e comportamenti violenti da parte degli adulti presenti nella scuola. Il personale scolastico si trova a dover affrontare un fenomeno che sta crescendo e che preoccupa direttamente chi lavora nelle aule.
La scuola si confronta da anni con un fenomeno che le statistiche ministeriali documentano con crescente precisione: quello delle aggressioni fisiche al personale docente, perpetrate da studenti minorenni e, in una quota significativa di casi, da genitori. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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