Parcheggiatori abusivi ovunque | fenomeno tristemente in crescita in tutta la città l' appello

I parcheggiatori abusivi sono sempre più presenti in diverse zone della città, coinvolgendo non solo piazza Casalbore e via Piave, ma anche le aree di sosta di Vestuti, Irno e il faro della Giustizia vicino alla Cittadella Giudiziaria. Questa diffusione si verifica in più punti, creando un fenomeno che interessa vari quartieri e spazi pubblici della città.

Non solo nel parcheggio di piazza Casalbore e in via Piave, i parcheggiatori abusivi continuano a prendere di mira le aree di sosta in zona Vestuti e in zona Irno, raggiungendo ora anche il faro della Giustizia, a pochi passi dalla Cittadella Giudiziaria. Lo denunciano alcuni residenti di via Cacciatore, stanchi di dover consegnare denaro a tipi loschi che incutono timore. “Oltre al ticket per la sosta, siamo costretti a pagare anche agli abusivi per scongiurare danni alle vetture”, si sfoga una anziana della zona. “Parcheggiare l'auto sta diventando un incubo - confessa un altro cittadino - Mi è capitato di dover correre alla clinica Tortorella e di sostare frettolosamente, evitando che il parcheggiare si avvicinasse: al ritorno, ho trovato un graffio sullo sportello. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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