La vincitrice di X Factor Italia Rob incontra i fan al Centro Campania

La vincitrice di X Factor Italia si è presentata al Centro Campania per incontrare i fan. L’evento si è svolto all’interno del centro commerciale, attirando molti appassionati di musica. Durante l’incontro, sono state scattate foto e sono state fatte domande alla cantante. L’atmosfera è stata tranquilla e festosa, con il pubblico che ha mostrato entusiasmo per l’occasione. La partecipazione è stata numerosa e movimentata.

Con Chaos Perfetto, l’artista apre un nuovo capitolo del proprio percorso musicale, portando al pubblico un progetto intenso, contemporaneo e autentico. L’appuntamento al Campania sarà l’occasione per incontrarla da vicino, ricevere un autografo, scattare una foto e condividere un momento esclusivo con lei. I pass saranno disponibili dal 9 maggio, fino a esaurimento disponibilità. Con iniziative di richiamo nazionale e ospiti tra i più amati dal pubblico, il Centro Commerciale Campania continua a offrire esperienze uniche e occasioni di intrattenimento di alto profilo. Vedi Napoli e poi Mangia, la rassegna dell’Assessorato al Turismo chiude con 6.🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - La vincitrice di X Factor Italia Rob incontra i fan al Centro Campania Notizie correlate Da X Factor Italia al "Campania": evento speciale con RobIl Centro Commerciale Campania ospita un evento speciale dedicato alla musica e al grande pubblico: mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, in Piazza... Rob, dal trionfo a X-Factor al suo primo tour passando per il suo EP “Chaos perfetto” – Intervista“CHAOS PERFETTO” è il primo EP di Rob, vincitrice di X-Factor (Disponibile in digitale da venerdì 24 aprile e in formato fisico dal 9 maggio). Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rob, la vincitrice di X Factor il 13 maggio al Centro Campania; Rob, da X Factor al palco del Primo Maggio. Siamo una generazione di fuorisede; Da X Factor Italia al Campania: evento speciale con Rob; Rob, dal trionfo a X-Factor al suo primo tour passando per il suo EP Chaos perfetto – I... Marcianise (CE). La vincitrice di ‘X Factor Italia’ Rob mercoledì incontra i fan al Centro CampaniaMercoledì 13 maggio il firmacopie e meet & greet di Chaos Perfetto. Il Centro Commerciale Campania ospita un evento speciale dedicato alla musica e al g ... teleradio-news.it La vincitrice di X Factor Italia Rob incontra i fan al Centro Campania Mercoledì 13 maggio il firmacopie e meet & greet di Chaos PerfettoIl Centro Commerciale Campania ospita un evento speciale dedicato alla musica e al grande pubblico: mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, in Piazza Campania, ... capuaonline.com IL PROGRAMMA - La vincitrice di X Factor Italia Rob incontra i fan al Centro Campania - facebook.com facebook