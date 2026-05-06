“CHAOS PERFETTO” è il primo EP di Rob, vincitrice di X-Factor (Disponibile in digitale da venerdì 24 aprile e in formato fisico dal 9 maggio). Un progetto che ha preso forma in tre mesi, e che restituisce con lucidità un momento di passaggio così intenso. Il titolo racchiude l’essenza dell’intero lavoro: un caos reale, vissuto, che nel suo disordine trova una propria forma di perfezione. Non ideale, non costruita, ma profondamente autentica. Rob, da X-Factor al primo tour passando “Chaos perfetto” – Intervista. Il progetto è la sintesi del suo immaginario e, insieme, un punto di partenza. Un EP che mette a fuoco identità, urgenza espressiva e una forte componente generazionale, raccontando la difficoltà di stare dentro emozioni, relazioni e aspettative in una fase della vita in cui tutto è intenso, ma niente è stabile.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rob, dal trionfo a X-Factor al suo primo tour passando per il suo EP “Chaos perfetto” – Intervista

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