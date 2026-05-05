Da X Factor Italia al Campania | evento speciale con Rob

Il Centro Commerciale Campania organizza un evento dedicato alla musica mercoledì 13 maggio alle ore 18:00 in Piazza Campania. In quella occasione, Rob, vincitrice dell’ultima edizione di X Factor Italia, sarà presente per un incontro con i fan. L’evento prevede un firmacopie e un meet & greet, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere l’artista di persona.

Il Centro Commerciale Campania ospita un evento speciale dedicato alla musica e al grande pubblico: mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, in Piazza Campania, arriva Rob, trionfatrice dell’ultima edizione di X Factor Italia, per incontrare i fan in occasione del firmacopie e meet & greet del suo.🔗 Leggi su Casertanews.it

Rob vince X Factor: la proclamazione

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