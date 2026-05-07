La Villa Reale diventa ancora il set di un film

La Villa Reale è stata nuovamente utilizzata come location per un film, continuando una lunga tradizione di utilizzo come scenografia. Nel corso degli anni Settanta e Ottanta, l’edificio ha ospitato le riprese di diverse commedie, tra cui “Mani di velluto” del 1979, “Asso” del 1981 e “Lui è peggio di me” del 1985. Alcune scene del film “Il giardino dei Finzi Contini” del 1970 e “Mussolini ultimo atto” del 1974 sono state girate nello stesso complesso.

Ha fatto da scenografia a molte commedie soprattutto negli anni Settanta e Ottanta: da “Mani di velluto” (1979) ad “Asso” (1981), da “Lui è peggio di me” (1985) ad alcune scene de “Il giardino dei Finzi Contini” (1970) e “Mussolini ultimo atto” (1974). Adesso la Villa Reale di Monza ritorna sul.🔗 Leggi su Monzatoday.it STRANGER THINGS NELLA VITA REALE - IL FILM COMPLETO Notizie correlate Leggi anche: Runway arriva davvero in edicola il 13 aprile: la rivista del film diventa reale (ma sarà introvabile) Napoli diventa set di Super Santos: al via le riprese del film dal romanzo di Roberto SavianoSi gira per sei settimane il primo lungometraggio di Ciro Visco, tratto da Cuore puro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, rinnovate la cariche: chi sono i nuovi eletti; ARTI E MESTIERI: IERI SI FACEVA COSI'; La storia del Regno d’Italia in mostra alla Villa Reale; L’altra faccia di Monza. Il turismo scopre gli itinerari nascosti della modernità. La Villa Reale diventa del Comune. Firmato il rogito con il Demanio : Via agli interventi di restylingIl Demanio dello Stato ha trasferito al Comune di Milano la proprietà di Villa Reale e dei Giardini pubblici di via Palestro. L’atto è stato firmato a Palazzo Beltrami, sede della Ragioneria, alla ... ilgiorno.it Villa Reale passa dallo Stato al Comune: l’atto notarile lo certifica 91 anni dopoSulla carta la Villa Reale di via Palestro, da più di cent'anni sede della Galleria d'arte moderna, era di proprietà del Comune dal 1933, quando un Regio Decreto autorizzò la cessione gratuita ... milano.repubblica.it Villa Reale di Marlia - facebook.com facebook