Il 13 aprile sarà in edicola il primo numero di Runway, una rivista dedicata al mondo del cinema che si trasforma in pubblicazione cartacea. La rivista, dedicata al film, sarà disponibile nelle edicole, anche se si prevede una distribuzione limitata. La pubblicazione si inserisce in un periodo di collegamenti tra moda e cinema, segnando un passo importante per entrambe le realtà.

L’ora X si avvicina. In questo aprile che profuma di passerella e cinepanettoni primaverili, il mondo della moda e quello del cinema stanno per fondersi in un evento che ha dell’incredibile. Il Diavolo veste Prada 2 arriverà nelle sale il 29 aprile, ma la sensazione è che il film abbia già invaso la realtà, sfondando il confine tra finzione e quotidianità con una potenza che nessuna operazione di marketing aveva mai raggiunto prima. L’ultima bomba, fresca di stampa e già virale, è la copertina di Vogue che ritrae insieme Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, e Anna Wintour, la leggendaria ex direttrice della rivista che ha ispirato il personaggio più temuto della moda cinematografica.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Runway arriva davvero in edicola il 13 aprile: la rivista del film diventa reale (ma sarà introvabile)

Runway esiste davvero: la rivista de Il diavolo veste Prada esce in edizione limitata (e sarà difficilissima da trovare)Per anni è stato il sogno segreto di ogni amante della moda e del cinema: sfogliare Runway come se fosse una vera rivista, non solo un oggetto...

“Il Diavolo Veste Prada 2”, bentornati a Runway: arriva il primo trailer del film:Il cast originale torna a quasi vent’anni dal film che ha ridefinito l’immaginario della moda.