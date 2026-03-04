Incendi e estorsione con metodi mafiosi | indagini partite da aggressione con machete e picconi 4 arresti

Quattro cittadini cinesi sono stati arrestati in seguito a un’indagine che ha preso il via da un’aggressione con machete e picconi. Le forze dell’ordine hanno accertato che sono coinvolti in incendi e tentativi di estorsione, entrambi aggravati da modalità mafiose, ai danni di una donna di origine cinese. Le operazioni di polizia sono ancora in corso.

Nel mirino era finita una imprenditrice: auto e capannone danneggiati e bruciati, minacce, richieste di milioni di euro. Per la donna è la fine di un incubo Quattro cittadini cinesi sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di incendi e tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso, nei confronti di una loro connazionale. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip di Firenze su richiesta dalla Direzione distrettuale antimafia fiorentina ed è stata eseguita nella serata di ieri, martedì 3 marzo, dagli investigatori della squadra mobile della questura e del Ros dei carabinieri di Firenze. In carcere sono stati tradotti Y. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Firenze, incendio e assalto in un negozio con picconi e machete: tentata estorsione milionaria, 4 arrestiQuattro cittadini cinesi sono stati arrestati durante un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica...

