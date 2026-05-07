La Valsassina pronta a diventare il luogo simbolo del West Madrina Natalia Estrada
La Valsassina si prepara a ospitare di nuovo il Valsassina Country Festival, che si terrà a Barzio, vicino alle Grigne. L’evento trasforma il paesaggio in un’ambientazione che richiama il West, con un’atmosfera che unisce il silenzio delle praterie alle sonorità dei pascoli. La madrina del festival sarà l’attrice Natalia Estrada. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane e prevede musica e spettacoli legati alla cultura country.
Torna, all’ombra delle Grigne, il Valsassina Country Festival, in grado di trasformare Barzio in un’indomita frontiera in cui il silenzio delle grandi praterie incontra l'eco dei pascoli locali.Organizzato dall’Associazione 700 MT Soprailcielo, l’evento non è una semplice rievocazione, ma un vero.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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