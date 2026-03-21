Un uomo di 50 anni di Cortenova, in Valsassina, è deceduto durante una sessione di scialpinismo in Alta Valfurva. Secondo quanto si è appreso, l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto. La notizia si è diffusa nella zona e ha suscitato grande cordoglio tra la comunità locale. La tragedia si è verificata il 21 marzo 2026.

Valfurva (Sondrio), 21 marzo 2026 – È morto stroncato probabilmente da un infarto mentre stava praticando scialpinismo Andrea Spandri, 50enne di Cortenova in Valsassina. Era una guida alpina e, dal 1998, un Maglione rosso. Era stato anche tecnico di elisoccorso del Soccorso alpino. L'allarme ieri (venerdì 20 marzo), intorno alle 15 di pomeriggio, in Alta Valfurfa. La tragedia si è consumata vicino al rifugio Cesare Branca, 2.400 metri di quota, sul gruppo Ortles-Cevedale, di fronte al ghiacciaio dei Forni, dove è stato individuato un corpo riverso a terra tra la neve: inutile l'intervento dei soccorritori (come lo era stato lo stesso Andrea), perché il suo cuore non batteva più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Andrea Spandri stroncato da infarto in Alta Valfurva: addio al simbolo della Valsassina, con la Grigna nel cuore

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