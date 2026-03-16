Attacco a Kiev un ordigno russo raggiunge Maidan per la prima volta | il valore dello sfregio nel luogo simbolo

Un drone russo Lancet-3 è stato intercettato dalla difesa aerea di Kiev e i suoi frammenti sono caduti nei pressi del Monumento all’Indipendenza, in piazza Maidan. È la prima volta che un ordigno proveniente dalla Russia colpisce direttamente questa zona simbolo della capitale ucraina, segnando un episodio di attacco nel cuore della città.

Un drone russo Lancet-3 è stato intercettato dalla difesa aerea di Kiev e i suoi frammenti sono caduti nei pressi del Monumento all’Indipendenza, in piazza Maidan. È la prima volta dall’inizio dell’invasione del 2022 che un ordigno russo raggiunge questo luogo. Non si registrano vittime né incendi. Il drone è stato identificato come un Lancet-3, una munizione circuitante, chiamata anche “drone kamikaze”, prodotta dalla società russa ZALA Aero Group, sussidiaria del Gruppo Kalashnikov. La parlamentare ucraina Maria Mezentseva ha diffuso sui propri canali Telegram un video che documenta l’accaduto, mentre le autorità raccoglievano i rottami per le analisi del caso. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Attacco a Kiev, un ordigno russo raggiunge Maidan per la prima volta: il valore dello sfregio nel luogo simbolo Articoli correlati Ucraina, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”Massiccio attacco russo a infrastrutture ucraine, blackout di emergenza in diverse regioni del Paese: "Due morti tra cui un bambino". Guerra Ucraina-Russia, massiccio attacco russo a Kiev. Zelensky: “Putin attacca prima di Natale, più pressione per la pace”, news in direttaLe ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di martedì 23 dicembre 2025. Tutti gli aggiornamenti su Attacco a Kiev un ordigno russo... Discussioni sull' argomento Iran: Ora il territorio dell'Ucraina è un nostro obiettivo legittimo; Rientra dopo 7 ore allarme a Palagiustizia di Milano, nessun ordigno; Dresda, evacuate 18mila persone per una bomba inesplosa della Seconda guerra mondiale; Allarme bomba al tribunale di Milano, un'impiegata: Ripetevano 'scappate, uscite, dovete evacuare tutti'. A Kiev raro attacco russo con droni in pieno giorno. «Diverse esplosioni» - facebook.com facebook Nelle cancellerie europee e in ambienti Nato cresce il timore che #Putin, sfruttando il caos globale, possa usare l'atomica contro #Kiev. La #Russia, infatti, ora è in stallo nella guerra all' #Ucraina x.com