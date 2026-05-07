La Valconca celebra il ‘suo’ santo

Una vallata si sta preparando a celebrare il proprio santo, con eventi e iniziative in occasione dell’ottavo centenario della nascita di santo Amato Ronconi, patrono di Saludecio. La ricorrenza viene commemorata con diverse manifestazioni che coinvolgono la comunità locale, in un clima di festa e partecipazione. La celebrazione si svolge nel rispetto delle tradizioni e delle modalità stabilite dagli organizzatori.

Un’intera vallata è in festa per l’ottavo centenario dalla nascita di santo Amato Ronconi, patrono di Saludecio. Il santo pellegrino, in vita terziario francescano, si è recato 4 volte a piedi a Santiago de Compostela, poi fermato da malattia in un quinto tentativo, ed è stato protagonista anche di tante opere di carità. Nato nel 1226, anno che lo lega indissolubilmente a San Francesco d’Assisi che proprio nel medesimo tempo invece saliva al cielo. "I festeggiamenti saranno una manifestazione corale, che coinvolge le comunità dell’intero territorio della Valconca e della provincia di Rimini – spiega l’amministrazione comunale – Si alterneranno momenti istituzionali, culturali e di preghiera comunitaria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Valconca celebra il ‘suo’ santo Notizie correlate Valconca, festa per gli 800 anni di Santo Amato: tributo a Suor Clementina? Cosa scoprirai Chi è la donna che ha reso possibile la canonizzazione? Come si collegano i borri della Valconca attraverso questo pellegrinaggio?... Valconca in festa per Santo Amato Ronconi: eventi e iniziative per gli 800 anni dalla nascitaI festeggiamenti per gli 800 anni dalla nascita di Santo Amato Ronconi hanno inizio.