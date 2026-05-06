Valconca in festa per Santo Amato Ronconi | eventi e iniziative per gli 800 anni dalla nascita

La Valconca si prepara a celebrare gli 800 anni dalla nascita di Santo Amato Ronconi con una serie di eventi e iniziative che coinvolgono le comunità locali e della provincia di Rimini. I festeggiamenti sono appena iniziati e prevedono diverse attività organizzate sul territorio. La manifestazione si svolge in più momenti, coinvolgendo diverse località della zona.

I festeggiamenti per gli 800 anni dalla nascita di Santo Amato Ronconi hanno inizio. Si tratta di una manifestazione corale, che coinvolge le comunità dell'intero territorio della Valconca e della provincia di Rimini. Si alterneranno momenti istituzionali, culturali e di preghiera comunitaria.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Valconca, una settimana di eventi: da SalusErbe alle celebrazioni per la Festa della LiberazioneFino al 26 aprile la Valconca propone un calendario ricco e articolato, costruito tra appuntamenti culturali, iniziative all’aria aperta, spettacoli,... Venerdì Santo, Via Crucis con il Vescovo a 800 anni dalla morte di San FrancescoEntrano nel vivo le celebrazioni del Triduo pasquale che inizia nel pomeriggio del Giovedì Santo.