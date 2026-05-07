Valconca festa per gli 800 anni di Santo Amato | tributo a Suor Clementina

Una celebrazione si è svolta nella zona della Valconca per commemorare gli 800 anni di Santo Amato, con un evento dedicato a Suor Clementina. La cerimonia ha reso omaggio alla donna che ha contribuito alla sua canonizzazione, evidenziando il suo ruolo nel processo. Durante la giornata, i partecipanti hanno percorso un pellegrinaggio che ha collegato i borri della valle, creando un percorso spirituale attraverso i luoghi storici.

? Cosa scoprirai Chi è la donna che ha reso possibile la canonizzazione?. Come si collegano i borri della Valconca attraverso questo pellegrinaggio?. Cosa presenterà Poste Italiane durante le celebrazioni dell'8 maggio?. Quali percorsi storici ripercorreranno i fedeli verso il monastero di Rimini?.? In Breve 7 maggio processione e intitolazione piazzale a Suor Clementina Zagari. 8 maggio presentazione francobollo Poste Italiane e messa del vescovo Anselmi. 10 maggio pellegrinaggio da Tavullia a Porta Montanara e opera musicale. Calendario approfondimenti culturali tra 16 maggio e 6 giugno in biblioteca. Il 7 maggio alle ore 20:30 la comunità della Valconca darà il via ai festeggiamenti per gli 800 anni dalla nascita di Santo Amato Ronconi con una processione che raggiungerà la Casa di Riposo partendo dalla chiesa parrocchiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valconca, festa per gli 800 anni di Santo Amato: tributo a Suor Clementina Notizie correlate Valconca in festa per Santo Amato Ronconi: eventi e iniziative per gli 800 anni dalla nascitaI festeggiamenti per gli 800 anni dalla nascita di Santo Amato Ronconi hanno inizio. Venerdì Santo, Via Crucis con il Vescovo a 800 anni dalla morte di San FrancescoEntrano nel vivo le celebrazioni del Triduo pasquale che inizia nel pomeriggio del Giovedì Santo.