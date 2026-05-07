Durante la Fiera internazionale della difesa e dell’aerospazio SAHA 2026 a Istanbul, la Turchia ha presentato il missile balistico intercontinentale Yildirimhan, un sistema a lungo raggio di produzione nazionale. La manifestazione si svolge con l’obiettivo di mostrare le capacità tecnologiche e militari del paese nel settore della difesa. La presentazione del missile rappresenta un passo importante per la produzione di sistemi missilistici di lungo raggio.

In occasione della Fiera internazionale della difesa e dell’aerospazio SAHA 2026 di Istanbul, la Turchia ha presentato martedì il suo sistema missilistico a lungo raggio più avanzato fino ad oggi, il missile balistico intercontinentale (ICBM) Yildirimhan (Fulmine). Il vettore è stato sviluppato dal Centro di Ricerca e Sviluppo del Ministero della Difesa Nazionale (MSB AR-GE) e rappresenta il programma missilistico più ambizioso nella storia del Paese e un netto salto qualitativo rispetto ai sistemi precedenti. La Turchia, con Roketsan, sta accumulando esperienza nel settore missilistico: la compagnia ha sviluppato e testato un missile ipersonico, il Tayfun Block IV, e alcuni vettori balistici a corto e medio raggio come il Bora (Khan per l’esportazione) e il Cenk.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Turchia svela Yildirimhan, il missile intercontinentale di produzione nazionale

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