La trappola del falso carabiniere frutta 40mila euro | scattano i domiciliari

Due giovani di Aversa sono stati posti agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, in seguito a un’indagine sulla truffa di febbraio ai danni di un residente a Udine. La truffa, chiamata “falso carabiniere”, avrebbe fruttato complessivamente circa 40.000 euro. Le autorità hanno eseguito le misure cautelari, che coinvolgono direttamente gli indagati, senza ulteriori dettagli sui procedimenti giudiziari in corso.

Sono scattati gli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico per due giovani di Aversa, in provincia di Caserta, ritenuti coinvolti nella truffa messa a segno lo scorso febbraio ai danni di un residente udinese. Le misure cautelari sono state eseguite lunedì 4 maggio dagli.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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