Convinto a effettuare un bonifico da quasi 40mila euro dal falso carabiniere | recuperata parte della somma

Intervento dell'Arma con il centro antifrode dell'istituto di credito dell'anziano raggirato. È caccia al responsabile La vittima, un pensionato, era stata indotta ad effettuare un bonifico di 39.900 euro in favore di un conto corrente indicato da un interlocutore telefonico che si era falsamente qualificato come appartenente all’Arma dei Carabinieri, a seguito di un allarme di operazione sospetta ricevuto tramite messaggio. Il raggiro è stato scoperto in un momento successivo. Le attività d’indagine per identificare gli autori della truffa sono tuttora in corso, coordinate dalla competente autorità giudiziaria. L’Arma rinnova l’invito alla massima prudenza, specialmente in occasione di contatti telefonici o messaggi che richiedano l’effettuazione di operazioni bancarie urgenti o la comunicazione di dati sensibili. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

