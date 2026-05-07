La telefonata di un bimbo ai Carabinieri | Papà alza le mani su mamma io sono sotto al letto l’uomo arrestato

Un bambino ha chiamato i Carabinieri raccontando di aver visto il padre alzare le mani sulla madre e di trovarsi sotto al letto per mettersi in salvo. In seguito alla segnalazione, le forze dell'ordine hanno arrestato l'uomo, che ora si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico, su decisione del giudice per le indagini preliminari di Lecce.