Un bambino di 12 anni ha chiamato i carabinieri mentre si trovava nascosto sotto il letto, denunciando un'aggressione da parte del padre alla madre. L'episodio è avvenuto il 26 aprile in una località del Salento. Le forze dell'ordine sono intervenute e hanno arrestato l'uomo, che ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il bambino ha fornito dettagli sull'accaduto durante la telefonata.

Il figlio 12enne nascosto sotto il letto lo scorso 26 aprile chiamò i carabinieri dicendo che il padre stava aggredendo la mamma. E dopo l'intervento dei militari nell'abitazione di Copertino e le successive indagini, il gip di Lecce, Marcello Rizzo, ha firmato un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico. L'uomo, che dovrà stare a casa dei suoi genitori, è accusato di maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale. Quando sul posto arrivarono i militari, il 50enne aveva ancora con sé il cellulare della donna, che poco prima le aveva sottratto al termine dell'ennesima aggressione.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, il figlio di 12 anni chiamò i carabinieri da sotto il letto durante l'aggressione alla mamma: arrestato il padre L'audio choc

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