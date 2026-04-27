Un bambino di 12 anni ha chiamato i carabinieri nascondendosi sotto il letto, segnalando che il padre stava picchiando la madre. La telefonata è avvenuta in modo silenzioso e immediato, portando all'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i militari che hanno arrestato l’uomo, mentre la madre ha riportato lesioni. La vicenda si è svolta in una località del Salento.

Si nasconde sotto il letto con il telefono e chiama i carabinieri: «Papà picchia la mamma». Un bimbo di 12 anni così ha messo fine a una storia di violenze familiari la sera del 25 aprile a Copertino, in provincia di Lecce. La donna ha denunciato per la seconda volta il marito violento, da cui ha deciso di separarsi. Nella serata di sabato, l'uomo avrebbe insultato e picchiato la moglie, strattonandola per i capelli e togliendole lo smartphone. Lì la chiamata del bimbo di appena 12 anni ai carabinieri di Lecce: "Venite, papà sta picchiando la mamma". Sul posto sono intervenuti subito i militari dell'Arma.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Salento, bimbo chiama i carabinieri: «Venite, papà sta picchiando la mamma». La telefonata nascosto sotto il letto

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