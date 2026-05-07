La Tari si potrà pagare in quattro soluzioni Dal Comune 150mila euro

Dal Comune sono stati predisposti avvisi di pagamento per l'acconto Tari 2026, con scadenze a partire dalla prossima settimana. Per questa annualità, la novità principale riguarda le modalità di pagamento, che quest'anno potranno essere suddivise in quattro rate. La somma complessiva da recuperare si aggira intorno ai 150mila euro. Questa modifica riguarda esclusivamente il metodo di suddivisione del pagamento e non altre variazioni sul tributo.

Sono in partenza gli avvisi di pagamento dell'acconto Tari relativi al 2026. Le novità sono due: la prima riguarda la cadenza, quest'anno il tributo si potrà pagare in quattro rate. La seconda novità riguarda il calcolo dell'acconto in arrivo nei prossimi giorni, l'importo è pari alla metà di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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