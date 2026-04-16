Sms per pagare la Tari sono truffe | il monito del Comune

Negli ultimi giorni sono stati segnalati messaggi sms che invitano a regolarizzare il pagamento della Tari, emersi sia a Nocera Superiore che a Fisciano. Il Comune ha chiarito che si tratta di tentativi di truffa, invitando i cittadini a non rispondere o cliccare sui link presenti nei messaggi. Le autorità stanno monitorando la situazione e raccomandano di diffidare da comunicazioni sospette riguardanti il pagamento delle tasse.

Dopo Nocera Superiore, anche a Fisciano sono stati segnalati sms che invitavano a regolarizzare il pagamento della Tari. Così come nel caso precedente, anche in questo caso si parla di truffe. L'ente ha informato la cittadinanza che stanno circolando SMS ingannevoli che invitano a contattare.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sms Tari, il Comune: "Sono truffe"Sta circolando una nuova truffa via sms ai danni dei cittadini, questa volta legata al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. Allarme truffe Tari: il Comune di Matera avverte dai finti SMSL’amministrazione di Matera ha lanciato un avviso urgente per proteggere i cittadini da una serie di messaggi fraudolenti che circolano via SMS,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Devi pagare la TARI: circola sempre di più il messaggio truffa, come difendersi; Sms per pagare la Tari, sono truffe: il monito del Comune; Truffa Tari, SMS sul mancato pagamento della tassa: come riconoscere il messaggio; Attenzione agli sms ingannevoli: crescono le segnalazioni di messaggi falsi che chiedono di chiamare numeri a pagamento. Truffa Tari, Sms ingannevoli in circolazione: si rischia di pagare caroUn semplice Sms può trasformarsi in una trappola costosa. Negli ultimi giorni, sempre più cittadini dell’area metropolitana di Milano stanno ricevendo messaggi che segnalano presunte irregolarità nel ... livesicilia.it Attenzione agli SMS sulla TARI irregolare, sempre più diffusi in tutta Italia e costruiti per sembrare credibili mentre nascondono una truffa ben organizzataDietro gli SMS sulla TARI irregolare si nasconde una trappola che sfrutta urgenza e paura per spingere a pagare o condividere informazioni personali ... libero.it ATTENZIONE: TENTATIVO DI TRUFFA VIA SMS (TARI) Il Comune di San Pancrazio Salentino informa la cittadinanza della diffusione di SMS fraudolenti relativi a presunte irregolarità sulla posizione TARI. Si tratta di una truffa. Questi messaggi invita - facebook.com facebook “Tari non pagata”, a Sassari la truffa corre via sms: l’allarme dall’amministrazione comunale x.com