Il regolamento della Tari del Comune di Santa Margherita Ligure penalizza i proprietari delle seconde case. In particolar modo di quelle completamente inutilizzate. Approvato il 29 aprile 2025 - da 11 consiglieri presenti su 12 (uno era assente) – e pubblicato un mese dopo, si basa su un numero degli abitanti fissato in maniera presuntiva sulla base dei metri quadri. Perché all’anagrafe comunale gli occupanti come è logico sono completamente sconosciuti. Una novità che ha fatto arrabbiare i diretti interessati, che non possono nemmeno presentarsi in Comune e dimostrare in quanti risiedono per determinati periodi dell’anno nell’immobile super tassato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Santa Margherita Ligure, il Comune si accanisce contro i proprietari delle seconde case e li costringe a pagare una maxi Tari

Articoli correlati

Santa Margherita Ligure, smantellamento pontile Ge.Sa.Ma. , la preoccupazione dei proprietari delle barche ormeggiateCon una lettera firmata - indirizzata a Comune, Capitaneria di Porto e alla società che gestisce la struttura - decine di fruitori del pontile Ge.

Santa Restituta, Santa Margherita e le altre: viaggio nel degrado delle case popolari, le immagini“A Narni, negli alloggi popolari di proprietà comunale dati in gestione all’Ater, si registrano problemi e molti disagi per le famiglie che vi...

Altri aggiornamenti su Santa Margherita Ligure

Temi più discussi: Sayf dopo i fasti di Sanremo torna a casa e va alla Festa della Primavera di Santa Margherita Ligure (P. Fizzarotti); Festa della Primavera 2026 a Santa Margherita con falò, fuochi, frisceu gratis e musica; Il PREMIO BINDI torna con la sua XXII edizione il 9 – 10 – 11 luglio a SANTA MARGHERITA LIGURE (Genova). Disponibile fino al 1° maggio il BANDO PER PARTECIPARE; Santa Margherita Ligure, trasloca una sezione elettorale.

Successo a Santa Margherita Ligure per il 1° Trofeo Challenge Presidente LNISi è concluso con grande successo il primo appuntamento della stagione velica della Lega Navale Italiana Sezione di Santa Margherita Ligure: il 1° Trofeo Challenge Presidente LNI. L’evento, dedicato a ... liguriasport.com

Il castello di Santa Margherita ospita la mostra Forme in Libertà di Stefania LangfelderDal 21 marzo all’8 aprile il suggestivo Castello Cinquecentesco di Santa Margherita Ligure ospiterà la mostra di pittura Forme in Libertà – L’astratto con i colori della Riviera – di Stefania Langfe ... genovatoday.it

Piazza Mazzini ( Santa Margherita Ligure) foto da aprire facebook