La storia di Carlo Airoldi da Rc music

Sabato 16 maggio alle 18, presso il Centro Rc Music di Avenza, si svolgerà uno spettacolo teatrale intitolato “Piacere”. L’evento si concentra sul tema sportivo e coinvolge il pubblico in una rappresentazione che si svolge in un ambiente dedicato alla musica e alle arti performative. L’ingresso è aperto a tutti e l’evento si inserisce nel calendario di iniziative culturali della zona.

Sabato 16 maggio alle 18 al Centro Rc Music di Avenza si terrà lo spettacolo teatrale a tema sportivo “Piacere.Carlo”: un avvincente monologo interpretato dall’attore ligure Alessandro Albertini e distribuito da Francesco Millepiedi, Pietro Balestri e Federico Cappa di “Eventi Salute Società Spettacolo”. Albertini vestirà i panni del maratoneta Carlo Airoldi, protagonista di una delle storie sportive più affascinanti di sempre. Lo spettacolo, scritto da Geppina Sica, ripercorre l’incredibile carriera sportiva del maratoneta Airoldi, raccontando gioie e dolori del corridore italiano che nel 1896 partecipò alle prime olimpiadi moderne, recandosi a piedi da Origgio (paese in provincia di Varese) sino ad Atene, per la volontà di prendere parte all’importante manifestazione di corsa.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La storia di Carlo Airoldi da Rc music Notizie correlate Roma, il Teatro di Mostacciano celebra lo sport con “Piacere… Carlo”, il monologo sul maratoneta Carlo AiroldiRoma si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata allo sport e alla sua storia più romantica. I Music Piemonteis festeggiano cinquant'anni di storia: al via il 7° Ciriè Music FestivalL’associazione I Music Piemonteis taglia il prestigioso traguardo del mezzo secolo di vita e sceglie di celebrare la ricorrenza con la settima... Contenuti di approfondimento Si parla di: La storia di Carlo Airoldi da Rc music; Quaranta classi, cinque licei e un’idea di scuola: lo sport incontra la storia, la letteratura e la filosofia. Roma celebra lo sport a teatro: in scena Piacere… Carlo, il monologo dedicato al maratoneta Carlo AiroldiSabato 28 marzo 2026, alle ore 21:00, il Teatro di Mostacciano ospiterà lo spettacolo teatrale a tema sportivo Piacere… Carlo, un monologo intenso e coinvolgente interpretato da Alessandro Albertini ... ilmessaggero.it