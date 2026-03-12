Roma il Teatro di Mostacciano celebra lo sport con Piacere… Carlo il monologo sul maratoneta Carlo Airoldi

A Roma, il Teatro di Mostacciano ospita lo spettacolo “Piacere… Carlo”, un monologo dedicato al maratoneta Carlo Airoldi. La serata approfondisce la vita e le imprese di Airoldi attraverso una rappresentazione teatrale che vuole celebrare la sua carriera sportiva. L’evento si svolge in un teatro cittadino e coinvolge il pubblico in un racconto dedicato al mondo dello sport.

Roma si prepara ad accogliere una serata speciale dedicata allo sport e alla sua storia più romantica. Sabato 28 marzo 2026, alle ore 21:00, il Teatro di Mostacciano ospiterà lo spettacolo teatrale “Piacere. Carlo”, monologo interpretato dall’attore Alessandro Albertini e dedicato alla straordinaria vicenda del maratoneta Carlo Airoldi. Scritto da Geppina Sica, lo spettacolo ripercorre una delle vicende più incredibili dello sport italiano. Nel 1896 Carlo Airoldi tentò di partecipare alle prime 1896 Summer Olympics, recandosi a piedi da Origgio, in provincia di Varese, fino ad Atene per poter prendere parte alla maratona olimpica. Un viaggio epico che racconta la determinazione e la resilienza di un atleta animato da un sogno: correre alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

