La stagione uisp Play off e Coppa iniziano con sorprese

La stagione dei playoff e della Coppa del Presidente nel campionato di calcio a 11 Uisp è partita con alcune sorprese. Le partite di questa fase hanno portato risultati inattesi, accendendo l’interesse tra le squadre e i tifosi. I playoff segnano l’inizio di un nuovo percorso, con incontri che promettono di essere decisivi per la stagione in corso. Il campionato si avvia così verso una fase decisiva, ricca di tensione e aspettative.

Playoff e ’Coppa del Presidente’ infiammano il campionato di calcio a 11 Uisp. Come spesso accade, con i playoff inizia un altro campionato. Capita così che la Disperata Scarlino, mai sconfitta in campionato nel proprio girone e assoluta dominatrice della regular season, sbatta sul Sant’Angelo Scalo e venga sconfitta nella semifinale di andata per 3-2: un risultato incredibile ed inaspettato. Tutto aperto per il ritorno, ma un risultato che fa capire come la lotta per il titolo nel campionato di calcio Uisp sia più che mai aperta in questa stagione. Estremo equilibrio anche nell’altra semifinale: Torniella e Venturina pareggiano senza gol rimandando al match sul campo dei termali il verdetto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La stagione uisp. Play off e Coppa iniziano con sorprese Notizie correlate Leggi anche: Eurolega, play-in al via: dalle italiane alle sorprese Zalgiris e Valencia, il pagellone della stagione Leggi anche: Sciacca, pareggio con il San Vito e addio ai play-off: stagione chiusa tra rimpianti e Coppa Italia Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: UISP - Bologna - A PORTO CORSINI SBARCA POP – PLAY OPEN PEOPLE IL NUOVO FORMAT UISP EMILIA-ROMAGNA PER LO SPORT SOSTENIBILE E ACCESSIBILE; Gruppi di cammino Uisp: la primavera dello sport e del benessere sociale; Arezzo - ULTIMA PARTITA DI CAMPIONATO; Moviementi: sport sociale e per tutti. Vota il video del mese. OPEN PLAY SU PRENOTAZIONE – GIOVEDÌ 7 MAGGIO! Cerchi un posto sicuro dove far giocare i bambini Da Spazio Festa Decima arriva un pomeriggio di puro divertimento con il nostro OPEN PLAY Giovedì 7 Maggio Dalle 16:00 alle 18:3 - facebook.com facebook Brescia, verso i play off Corini cerca il jolly per l’attacco x.com