Ex Hotel della Città il Comune cerca un gestore per il Giardino Gio | Vogliamo trasformarlo in un centro di intrattenimento culturale

Il Comune di Forlì ha pubblicato un avviso pubblico per trovare un gestore del Giardino Gio, un’area dell’ex Hotel della Città che diventerà un centro di intrattenimento culturale nel 2026-2027. La scelta mira a trasformare lo spazio in un luogo vivo, dove si svolgeranno eventi e attività per coinvolgere i cittadini. Nei prossimi mesi, il Comune valuterà le proposte per individuare chi si occuperà di animare il giardino.

La gestione avrà carattere sperimentale e durerà un anno, con decorrenza presumibile da aprile, a seguito dell’assegnazione Il Comune di Forlì ha pubblicato un avviso pubblico per la gestione sperimentale dell’area ‘Giardino Gio’ – anno 2026-2027”, spazio di pertinenza dell’ex Hotel della Città destinato a diventare un laboratorio di cultura urbana. L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione è chiaro, come si legge nell'avviso pubblico: trasformare il “Giardino Gio” “in un centro di intrattenimento culturale aperto, inclusivo e vissuto quotidianamente”. Un luogo capace di attrarre giovani, studenti universitari e cittadini di ogni età, favorendo al tempo stesso la collaborazione tra il tessuto associativo locale e le attività economiche di vicinato.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il Comune di Milano ha nuovamente avviato la ricerca di un gestore per il centro sportivo di via Molinetto 64 a Figino, dopo aver tentato cinque volte senza successo.

La Bottega della solidarietà di piazzale Gramsci riapre i battenti.

