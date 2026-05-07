La stagione di MusicaMente il fagottista Giorgio Mandolesi e L’art Des Bassonistes all’oratorio di Santa Cita
La stagione musicale dell'associazione MusicaMente di Palermo continua il 10 maggio alle ore 19 presso l’oratorio di Santa Cita con il concerto intitolato “L’Art des Bassonistes”. L’evento presenta un programma di musica francese dei secoli XVII e XVIII, interpretato da un ensemble formato da quattro fagotti. La serata si propone di offrire un approfondimento sul repertorio dedicato a questo strumento, con esecuzioni dal vivo di brani storici.
La stagione concertistica dell'associazione MusicaMente di Palermo prosegue il 10 maggio, alle 19, all’oratorio di Santa Cita, con il concerto “L’Art des Bassonistes”, dedicato al raffinato repertorio francese tra XVII e XVIII secolo, eseguito da un organico composto da quattro fagotti e un.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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