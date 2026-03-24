Ottimi risultati per gli agonisti del G.S. Virtus Karate Casalgrande ai campionati nazionali Fik (Federazione Italiana Karate), disputati a Cervia, appuntamento chiave per la definizione della classifica “Azzurrabili”. Una competizione di alto livello, fondamentale perché i primi classificati di ogni categoria, sia nel kata che nel kumite, ottengono la convocazione in nazionale per rappresentare l’Italia ai campionati europei e mondiali. A brillare è stata soprattutto Ilenia Guido, 16 anni, cintura nera 1° dan, che ha conquistato il primo posto nella classifica Azzurrabili di kata, staccando così il pass per il campionato del mondo in programma a ottobre in Slovenia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primo posto e convocazione in nazionale per la 16enne. La Virtus Casalgrande si fa valere. Ilenia Guido brilla a Cervia

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