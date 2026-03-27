Vallefoglia fa valere il fattore campo | Volley Bergamo ko 3-0 Lunedì a Treviglio arriva Cuneo

Vallefoglia ha vinto il match casalingo contro la squadra di Bergamo con un risultato di 3-0. La partita si è svolta al PalaMegabox di Pesaro ed è valida per il Girone B dei Playoff Challenge, con Vallefoglia che guadagna punti in classifica. La sfida si è conclusa senza set di scarto per Bergamo. Lunedì la squadra si preparerà in vista della partita contro Cuneo a Treviglio.

Bergamo esce sconfitta dal PalaMegabox di Pesaro, dove Vallefoglia si prende il match che muove la sua classifica nel Girone B dei Playoff Challenge. LA GARA. L’avvio è sull’altalena, con Bergamo solida e brava a tenere la testa avanti, ma poi un guasto all’impianto elettrico ferma il gioco e le rossoblù perdono il ritmo. Vallefoglia ne approfitta e si spinge avanti: Cervellin manda in campo Mosser e Kipp, la rotta sembra invertirsi, ma il finale del primo parziale è delle padrone di casa che si portano in vantaggio. E restano al comando, perché Butigan e Candi attaccano con alte percentuali, così come Giovannini, permettendo alle marchigiane di gestire il gioco e portarsi sul due a zero. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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