Ridglan Farms è uno dei grandi allevamenti di cani negli Stati Uniti che offrono la possibilità di sperimentare per la ricerca scientifica Ma ha violato le leggi contro il maltrattamento degli animali oltre 400 volte Di qui l' azione degli attivisti

Ridglan Farms, uno dei principali allevamenti di cani negli Stati Uniti coinvolto in ricerche scientifiche, è stato accusato di aver violato le leggi contro il maltrattamento degli animali oltre 400 volte. Attivisti hanno avviato azioni contro l’allevamento a causa delle presunte violazioni. Questa situazione si inserisce in un contesto di polemiche già presenti, poiché l’attivista ha avuto problemi legali in passato legati ai diritti degli animali.

N on è la prima volta che il suo attivismo per i diritti degli animali le procura problemi con la legge. Ma Alexandra Paul, alias l’ex bagnina di Baywatch tenente Stephanie Holden, anche questa volta non rinnega niente. Anzi è «orgogliosa di aver partecipato al salvataggio dei beagle dalla Ridglan Farms». L’ex attrice, insieme ad altri attivisti, ha fatto irruzione senza permesso in un allevamento del Wisconsin. U no dei grandi allevamenti di cani negli Stati Uniti che offrono la possibilità di sperimentare per la ricerca scientifica. Basta animali nei circhi: il doc “L’ultimo spettacolo” racconta una storica, straordinaria liberazione X Leggi anche › “Mai più Green Hill”. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ridglan Farms è uno dei grandi allevamenti di cani negli Stati Uniti che offrono la possibilità di sperimentare per la ricerca scientifica. Ma «ha violato le leggi contro il maltrattamento degli animali oltre 400 volte». Di qui l'azione degli attivisti Articoli correlati Meloni: Non credo all'azione militare degli Stati Uniti contro la Groenlandia – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 gennaio 2026 "Non credo nell’ipotesi che gli USA avviino una azione militare contro la Groenlandia. ICE contro Guardia Nazionale. La crisi di competenze che mette alla prova l’unità degli Stati UnitiPer oltre due secoli gli Stati Uniti hanno vissuto su un equilibrio fragile ma efficace: un sistema in cui il potere armato è deliberatamente... Altri aggiornamenti su Ridglan Farms Discussioni sull' argomento L'ex star di Baywatch Alexandra Paul arrestata per aver liberato beagle da laboratorio; La star di Baywatch Alexandra Paul è stata arrestata (di nuovo) per aver liberato 30 cani da un allevamento; Blitz per liberare cani Beagle usati per esperimenti, arrestata anche l’ex Baywatch Alexandra Paul; Attivisti liberano 22 Beagle destinati alla sperimentazione: le immagini del blitz nell’allevamento (che ricorda il caso Green Hill). Cosa c’entra una bagnina di Baywatch con la liberazione dei Beagle in Wisconsin Alexandra Paul, una delle protagoniste della serie, era tra gli attivisti che il 15 marzo hanno cercato di salvare i cani usati per la sperimentazione nella Ridglan Farms. L’azion - facebook.com facebook