Hormuz quattro navi forzano il blocco degli Stati Uniti e attraversano lo Stretto

Quattro navi hanno superato il blocco degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz. Tra queste si trova una petroliera di proprietà cinese con bandiera del Malawi. L'evento si verifica in un momento di elevata tensione tra le parti coinvolte, con le forze statunitensi che avevano imposto limitazioni alla navigazione nella zona. La nave ha attraversato la fascia marittima senza incidenti, segnando un episodio rilevante nelle dinamiche di controllo e sicurezza della regione.