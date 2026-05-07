La segnalazione | Erba altissima in via Sacco di fronte al deposito della Tua

Un residente ha segnalato che in via Sacco, di fronte al deposito di un'azienda, l’erba è cresciuta fino a raggiungere entrambi i lati del marciapiede, rendendo difficile il passaggio a piedi. La presenza di vegetazione alta impedisce anche di vedere chiaramente la scritta che indica la città. La segnalazione riguarda la necessità di intervenire per ripulire l’area e ripristinare la visibilità e l’accessibilità del percorso.

“Di fronte al deposito della Tua a Pescara erba altissima, non c'è nemmeno più il passaggio libero a piedi che l'erba tocca ambi i lati, e non si vede più la scritta Pescara”.La situazione di degrado viene segnalata da un nostro lettore.Abbonati per leggere i nostri approfondimenti della sezione.🔗 Leggi su Ilpescara.it Full video: kind policeman helps and gives single mother a new dream home and a happy life. Notizie correlate Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della... La segnalazione di un lettore: "Erba alta in via Celestino V"Un nostro lettore ci ha inviato alcune foto e segnalato il mancato sfalcio dell'erba sul marciapiede in via Celestino V. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Trovata nel fossato in stato di semi incoscienza: donna di 74 anni salvata dai carabinieri; Mirteto cimitero abbandonato Nuove proteste dei cittadini | Totale assenza di manutenzione. La segnalazione di un cittadino: Erba alta a Fontanelle, situazione insostenibile [FOTO]Erba alta e visibilità ridotta lungo alcune strade del quartiere Fontanelle. A segnalarlo è un residente, che denuncia a IlPescara una situazione insostenibile tra via Caduti per Servizio, via Tirin ... ilpescara.it